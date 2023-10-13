Винер отказалась говорить об отказавшейся от наград РФ Исинбаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер отказалась комментировать корреспонденту NEWS.ru ситуацию вокруг двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. По ее словам, такие вопросы носят провокационный характер.

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Я на эту тему говорить не буду. Оставьте меня в покое со своими провокационными вопросами, — сказала она.

Летом 2023 года Исинбаева отреклась от всех своих воинских званий в России, назвав их номинальными. Спортсменка назвала себя человеком мира, а позднее удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Также она приостановила работу своего благотворительного фонда в России. Сейчас олимпийская чемпионка проживает за границей.

За пять лет до этого поста спортсменка публично поддерживала главу государства. 6 февраля 2012 года она была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.