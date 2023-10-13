WADA обратится в CAS в связи с несогласием РУСАДА с решением по статусу соответствия

"С момента вынесения решения CAS в 2020 году WADA отслеживало РУСАДА, чтобы увидеть, соответствует ли оно всем условиям восстановления. Пока эти условия не будут выполнены, РУСАДА не будет рассматриваться как кандидат на восстановление. Кроме того, РУСАДА не будет иметь права на восстановление до тех пор, пока не будет устранено несоответствие с национальным законодательством", - отмечается в заявлении пресс-службы WADA.