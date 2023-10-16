Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни

«Главное в жизни, отвечу коротко, сама жизнь. Самое главное быть живым. Дальше все будет зависеть от тебя. Важно, чтобы были любимые и родные рядом. Поддержка важна очень. Но самое главное — жизнь. Как я понял, ты никогда не знаешь, что может произойти завтра. Цените каждое мгновение в нашей жизни», — сказал Костомаров.