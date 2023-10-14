Болельщик из США подарил известной российской фигуристке Камиле Валиевой корзину разнообразных яблок. В нее вошли фрукты как таковые и коробка с iPhone 15 Pro Max 1TB. Об этом рассказали представители фан-клуба спортсменки в Telegram-канале.

Отмечается, что средняя стоимость телефона в России составляет около 250 тысяч рублей.

Фанаты заметили, что теперь Камила является «счастливой обладательницей нового iPhone» и поблагодарили за подарок.

Они пояснили, что еще один болельщик из США подарил аксессуары к новому гаджету.

Напомним, что поклонники нередко вручают юной талантливой фигуристке дорогие подарки. Так, на 15-летие фанаты передали ей современный электросамокат.