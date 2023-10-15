Глава ФИФА Инфантино обратился к Баху на сессии МОК в Мумбаи

— Сейчас во всем мире много раскола и агрессии, поэтому нам нужны возможности объединять людей. Нет более мощного инструмента, чем спорт. Каждое спортивное мероприятие должно быть поводом для объединения людей.



Я знаю, что порой приходится принимать трудные решения. Но при этом спортивные чиновники должны избегать популизма и принимать наши ценности. Защищать уважение, толерантность, инклюзивность и отсутствие дискриминации иногда непросто. Хочу поблагодарить вас за лидерство в этом деле, — сказал Инфантино в ходе сессии.