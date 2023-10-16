Московский Lokomotiv выиграл в турните «Путь Чемпиона» по фиджитал-футболу

Великолепная игра получилась по накалу страстей. Победа нам далась тяжело, но так даже лучше – ведь мы обыграли сильного соперника. Важно, что мы не делали акцент на какую-то определённую часть турнира: мы сильны как в физике, так и в диджитале. Этим и отличается фиджитал-футбол от других дисциплин, можно сказать, что во время матча ты проживаешь сразу две жизни – футболиста и киберспортсмена.