WADA наказало 222 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи (Индия) заявил глава WADA Витольд Банька .

"На сегодня было вынесено 222 приговора, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются", - сказал Банька.