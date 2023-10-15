WADA наказало 222 спортсмена на основе данных московской лаборатории

— Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается. На сегодня 222 спортсмена понесли наказания, по 58 делам предъявлены обвинения, ещё по 145 делам расследования продолжаются, — сказал Банька.

В сентябре исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. Тогда WADA объявило, что у РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить данное решение.