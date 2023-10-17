Костомаров рассказал о данной ему детьми кличке

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какую кличку дали ему дети после установки протезов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что дети называют его ПапаРобот-3000.

«Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась», — подчеркнул он.

Костомаров добавил, что дети дают ему повод жить.

16 октября Костомаров рассказал о первых днях после выписки из больницы. Тогда он заявил, что очень переживал перед встречей с детьми. Фигурист отметил, что болезнь и ампутации полностью изменили его жизнь.