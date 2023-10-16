Свищев рассказал, какие спортивные передачи смотрит по ТВ

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «Газете.Ru», что смотрит все спортивные передачи, которые идут на российском телевидении. Таким образом политик «старается быть в теме всего», что происходит в отечественном спорте.

«Стараюсь смотреть все передачи, имеющие отношение к спорту. Ток-шоу в том числе, хотя связанных со спортом у нас не так много. Все-таки иногда интересные темы там, они меня затрагивают. Притом неважно, какой это канал, — рассказал Свищев.

На вопрос о том, какой вид спорта ему больше всего нравится наблюдать на телеэкране, депутат заявил, что смотрит все мероприятия с участием национальных команд. Он отметил, что по роду деятельности приходится вникать во все виды спорта, но сейчас политику ближе всего киберспорт.