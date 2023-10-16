На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображен стадион «Нижний Новгород»

Банк России выпустил новую банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображён стадион «Нижний Новгород». На этой арене проводили матчи чемпионата мира — 2018.

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Сегодня, 16 октября, Банк России представил обновлённые банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Посвящённая Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу банкнота в 1000 рублей сохранила привычную зелёно-голубую цветовую палитру. На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион «Нижний Новгород», являющийся домашней ареной футбольного клуба «Пари НН».

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