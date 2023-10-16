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Бах о допуске россиян: «Некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения»

Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян.

Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян
© РИА Новости

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать.

К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

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