Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать.



К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).