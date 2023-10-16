Тарасова: положение России не может быть хуже, чем сейчас
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возможное переизбрание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на третий срок не сделает положение России хуже, чем в текущих условиях. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.
«Нашу ситуацию не сделать хуже. Не важно, кто станет президентом МОК - Томас Бах или другой человек. Положение России не может быть хуже, чем сейчас», – заявила Тарасова.
15 октября на 141-й сессии МОК в индийском городе Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания 69-летнего Баха на третий президентский срок. Его текущий срок полномочий завершится в 2025 году.
12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.