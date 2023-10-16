Фигурист Костомаров рассказал о реакции своих детей на протезы

Дети начали называть Костомарова Роботом-3000 из-за протезов
Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о том, как его дети отреагировали на протезы.
«Смотреть, как растут дети, — счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств — был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное: жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня ПапаРобот-3000. Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась», — заявил спортсмен.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Роман попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.
Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Фигурист был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.