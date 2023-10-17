Дмитрий Тарасов проиграл суд риелтору

Футболист Дмитрий Тарасов проиграл суд риэлторской конторе. Об этом сообщает издание «СтарХит».

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Тарасов обратился в компания и заключил договор, по которому ему должны были подобрать покупателя на московскую квартиру за определенную сумму. Когда клиент был найден, спортсмен продал жилье, однако сделал это втайне от риелторов. В итоге на футболиста подали в Преображенский районный суд.

В итоге Тарасова обязали выплатить договоренность, но он все еще не выполнил ее. По данным издания, судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с футболиста 205 тысяч рублей. Если Тарасов на погасит задолженность, ему могут закрыть выезд за границу.

Тарасов стал наиболее известен после свадьбы с артисткой Ольгой Бузовой. Они состояли в браке 2012 по 2016 год. Певица заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.