Мужчина, застреливший шведских болельщиков, скончался в больнице

Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Об этом сообщает DH Les Sports.

По информации источника, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.