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DH Les Sports: застреливший шведских болельщиков мужчина мог иметь сообщника

Мужчина, который застрелил двух шведских болельщиков, мог иметь сообщника. Об этом сообщает DH Les Sports.

У застрелившего двух болельщиков мужчины мог быть сообщник
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По данным источника, сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который снимал действия преступника на видео. Сообщается, что убийца болельщиков сборной Швеции и его потенциальный сообщник могли являться частью террористической организации.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. К перерыву счет был равным — 1:1. В составе шведской сборной забитым голом отличился Виктор Дьекереш. За сборную Бельгии забил Ромелу Лукаку. Ему удалось реализовать 11-метровый удар.

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