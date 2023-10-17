У застрелившего двух болельщиков мужчины мог быть сообщник

Мужчина, который застрелил двух шведских болельщиков, мог иметь сообщника. Об этом сообщает DH Les Sports.

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По данным источника, сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, который снимал действия преступника на видео. Сообщается, что убийца болельщиков сборной Швеции и его потенциальный сообщник могли являться частью террористической организации.