Винер рассказала, как прошло заседание апелляционного трибунала по ее отстранению

Винер о слушаниях по жалобе на двухлетнее отстранение: «Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны»
Винер рассказала, как прошло заседание апелляционного трибунала по ее жалобе на двухлетнее отстранение.
В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.
Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады-2020 в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания были признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики (FIG).
«Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны. Когда будет принято решение – пока неизвестно», – сказала Винер.
Заседание апелляционного трибунала прошло 16 октября в онлайн-формате.
Винер о слушаниях по жалобе на двухлетнее отстранение: «Трибунал прошел нормально, адвокаты были убедительны»
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