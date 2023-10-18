Алина Загитова показала, как стреляет из разных видов оружия

В соцсетях Алина опубликовала видео и фото занятий с наставником в тире. На показанных мишенях наглядно видно, что точность стрельбы у спортсменки весьма высокая.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, однако продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей. Также Алина участвует в ледовых шоу и в различных активностях, связанных с другими видами спорта. Она уже пробовала себя в боксе и в фехтовании, а теперь занялась стрелковым спортом.