Строители устроили забастовку на объекте ОИ-2024

Около 120 рабочих вошли на объект во вторник в 7 утра по местному времени, заявив, что планируют забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Около 20 человек заявили, что они работали на площадке арены Порт де ла Шапель, которая должна принять соревнования по бадминтону и гимнастике в рамках летних Олимпийских игр 2024 года.