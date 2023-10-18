Строители устроили забастовку на объекте ОИ-2024

«Нет документов — нет Игр». Рабочие устроили забастовку на стройке олимпийской арены в Париже
Рабочие устроили забастовку на строительной площадке арены на севере Парижа, требуя новых контрактов и разрешений на жительство во Франции, сообщает Рейтер.
Около 120 рабочих вошли на объект во вторник в 7 утра по местному времени, заявив, что планируют забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Около 20 человек заявили, что они работали на площадке арены Порт де ла Шапель, которая должна принять соревнования по бадминтону и гимнастике в рамках летних Олимпийских игр 2024 года.
Рабочие призывают работодателя предоставить им документы, которые впоследствии позволят им легально жить в стране и давать разрешение на работу. Участники забастовки выступили с заявлением, в котором говорилось: «Нет документов — нет Олимпийских игр».
Рабочие, принимавшие участие в акции, были неофициально наняты в качестве субподрядчиков компанией Bouygues Construction, которая не ответила на запрос о комментариях.