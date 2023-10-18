В РФС все еще заинтересованы в проведении матча сборных России и Китая

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС всё ещё сохраняет интерес к проведению товарищеского матча между сборными России и Китая.

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«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведём такую игру», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что сборная России в будущем проведёт товарищеский матч с командой Китая, а также, что организация имеет полное взаимопонимание и продолжает сотрудничество с Китайской футбольной ассоциацией.