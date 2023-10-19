В Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу

«Не думаю, что будет какая то оттепель, давайте говорить честно. Просто МОК все делает, чтобы наши спортсмены там [на Олимпиаде] не оказались. А если оказались — два три человека. А потом захотят сказать, что спортивная держава Россия не существует. Это же такая цель?» — заявила Журова.