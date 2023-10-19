На форуме в Перми, куда приехал Путин, сработала пожарная тревога

На форуме »Россия — спортивная держава» в Перми, куда ранее прибыл президент России Владимир Путин, по ошибке сработала пожарная тревога. Об этом сообщает РИА Новости.

После ложного срабатывания тревоги работа форума продолжилась в штатном режиме.

До этого президент России Владимир Путин прибыл на международный форум «Россия — спортивная держава». Как ожидается, глава государства проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам этнической дискриминацией.

Форум объединяет более трех тысяч человек: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. Он был учрежден в 2009 году.

Мероприятия форума завершатся 22 октября.