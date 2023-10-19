Никита Мазепин рассказал, что получил ответное письмо президента МОК

Экс пилот «Формулы 1», победитель ралли «Шелковый путь» Никита Мазепин рассказал, что получил ответное письмо от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам.

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Ранее фонд Мазепина «Мы выступаем как один» направил Баху письмо, в котором указал, что спорт является нейтральным и должен быть неподвластен политическим, религиозным или любым другим формам вмешательства. Также в письме было указано, что все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх, в частности — иметь возможность участвовать в командных видах спорта, не проходить какие либо индивидуальные проверки, выходящие за рамки олимпийской хартии и требований антидопингового комитета.

— Есть ли развитие событий с письмом Томасу Баху?

— Развитие событий есть. Несколько месяцев назад мы получили ответ, и он был положительным. Насколько я понял из этого письма, Томас Бах поддерживает идею, что спортсмены должны иметь возможность выступать, — передает слова Мазепина корреспондент «Матч ТВ».