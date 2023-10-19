Путин поручил развивать в России справедливый спортивный арбитраж

«Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу Министерство спорта, Администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции – и спорт не будет развиваться.



Честных спортивных соревнований не будет – все будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и все. Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьезная структура, которой все доверяют», – цитирует президента России ТАСС в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.