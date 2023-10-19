Путин заявил о признаках вырождения у международных спортивных организаций
Президент России Владимир Путин указал на признаки вырождения международных спортивных организаций.
— Международные спортивные организации — с признаками вырождения. Они зависят от бизнеса, который зависит от властей различного уровня. Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей.
По такой логике сейчас половину арабских стран вообще надо исключить, Израиль нужно исключить. Мы не пойдем по этому пути. Спорт надо демократизировать, — сказал Путин в ходе заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.