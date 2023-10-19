Путин заявил о признаках вырождения у международных спортивных организаций

— Международные спортивные организации — с признаками вырождения. Они зависят от бизнеса, который зависит от властей различного уровня. Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей.



По такой логике сейчас половину арабских стран вообще надо исключить, Израиль нужно исключить. Мы не пойдем по этому пути. Спорт надо демократизировать, — сказал Путин в ходе заседании совета по развитию физической культуры и спорта.