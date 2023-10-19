Путин постановил провести «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и в Екатеринбурге. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.

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Глава государства поручил правительству сформировать организационный комитет по подготовке к проведению соревнований. Правительствам Москвы и Свердловской области поручено начать подготовку к Играм дружбы, а российскому МИД — оказать содействие в продвижении международных соревнований, говорится в указе президента.

«Всемирные игры дружбы» — предстоящие международные спортивные соревнования, которые планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 год. Они будут организованы впервые в истории.

Летом министр спорта России Олег Матыцин заявил, что украинские спортсмены получат приглашение на «Игры дружбы», им обеспечат полную безопасность.