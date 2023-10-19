Путин постановил провести «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин поручил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и в Екатеринбурге. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.
Глава государства поручил правительству сформировать организационный комитет по подготовке к проведению соревнований. Правительствам Москвы и Свердловской области поручено начать подготовку к Играм дружбы, а российскому МИД — оказать содействие в продвижении международных соревнований, говорится в указе президента.
«Всемирные игры дружбы» — предстоящие международные спортивные соревнования, которые планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 год. Они будут организованы впервые в истории.
Летом министр спорта России Олег Матыцин заявил, что украинские спортсмены получат приглашение на «Игры дружбы», им обеспечат полную безопасность.
Международный олимпийский комитет принял решение не допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр — 2024 в Южной Корее. Состязания для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет состоятся с 19 января по 2 февраля.