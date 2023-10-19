Винер назвала Путина демократичным и лояльным человеком
Президент России Владимир Путин является демократичным и лояльным человеком. Так его описала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «РИА Новости».
Ранее на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме Путин призвал руководствоваться в вопросе участия россиян на ОИ-2024 интересами спортсменов, подчеркнув, что окончательное решение остается за ними. Винер, в своем обращении к главе страны на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия — спортивная держава», ответила на этом тем, что выступает против выступления на Олимпиаде в Париже спортсменов РФ в «позорном» нейтральном статусе.
«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего, вот и все. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», — отметила она.
В марте МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе россиян, но лишь тех, кто не связан с ВС РФ и не поддерживает СВО.