Винер назвала Путина демократичным и лояльным человеком

Ранее на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме Путин призвал руководствоваться в вопросе участия россиян на ОИ-2024 интересами спортсменов, подчеркнув, что окончательное решение остается за ними. Винер, в своем обращении к главе страны на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия — спортивная держава», ответила на этом тем, что выступает против выступления на Олимпиаде в Париже спортсменов РФ в «позорном» нейтральном статусе.