Подсчитано, сколько из-за санкций потеряли российские спортсмены

Спортсмены из России потеряли более 1 млрд рублей после введения санкций в феврале 2022 года. Об этом сообщил гендиректор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев на круглом столе "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Спортсмены и тренеры получали премии за счет государственных денег, их выплачивали федерации и организаторы международных соревнований. Мы запросили, сколько вообще потеряли спортсмены, - 1,064 млрд рублей", - сказал Сенглеев.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.