В Госдуме прокомментировали возможный запрет иностранным клубам подписывать российских юниоров

В Госдуме опровергли слухи о возможном запрете для иностранных клубов подписывать юных российских спортсменов
Председатель комитета по физической культуре и спорту Государственной думы РФ Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что впервые слышит о возможном введении законодательного запрета для клубов из других стран на заключение контрактов с отечественными спортсменами младше определенного возраста.
В четверг президент России Владимир Путин попросил главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка и министерство спорта России разобраться с ситуацией, при которой российские хоккеисты в юном возрасте уезжают играть в заграничные лиги. Глава государства заявил, что «дельцы от хоккея ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу», нанося «очевидный ущерб» российскому спорту.
Позже в сети появилась информация об инициативе депутатов из комитета Госдумы по спорту о введении «точечного» законодательного запрета для иностранных клубов на заключение контрактов с юными российскими игроками.
— Впервые слышу. Как председатель комитета говорю, что о такой инициативе не слышал. Сам лично не инициировал подобного законопроекта и инициативы такой не слышал.
Сам был вчера на этом совете, и сам вчера слышал, что сказал президент. Это был ответ на выступление Владислава Третьяка. И от президента прозвучала идея создать условия, чтобы спортсмены здесь чувствовали себя уверенно и надежно, видели здесь перспективу. Все остальное, какие то запреты — это фантазии кого то ваших коллег.
Важно здесь создавать условия, особенно молодым спортсменам. Никто никому ничего не запрещает, — сказал Свищев «Матч ТВ».