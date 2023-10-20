В Госдуме прокомментировали возможный запрет иностранным клубам подписывать российских юниоров

— Впервые слышу. Как председатель комитета говорю, что о такой инициативе не слышал. Сам лично не инициировал подобного законопроекта и инициативы такой не слышал.



Сам был вчера на этом совете, и сам вчера слышал, что сказал президент. Это был ответ на выступление Владислава Третьяка. И от президента прозвучала идея создать условия, чтобы спортсмены здесь чувствовали себя уверенно и надежно, видели здесь перспективу. Все остальное, какие то запреты — это фантазии кого то ваших коллег.



Важно здесь создавать условия, особенно молодым спортсменам. Никто никому ничего не запрещает, — сказал Свищев «Матч ТВ».