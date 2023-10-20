Матыцин открыл семь спортивных объектов на форуме «Россия – спортивная держава»

Среди них – плавательный бассейн в Жедевке (Тамбовская область), физкультурно-оздоровительные комплексы в Сычевке (Смоленская область) и в Орле, крытый футбольный манеж в Рязани, ледовый дворец в селении Хрущевка Липецкой области, легкоатлетический манеж в Нижнем Новгороде, а также лыжероллерная трасса в деревне Шилово Пермского края, которая открылась в рамках.