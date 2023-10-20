Матыцин открыл семь спортивных объектов на форуме «Россия – спортивная держава»
На форуме «Россия – спортивная держава» глава Минспорта РФ Олег Матыцин открыл 7 новых спортивных объектов.
Среди них – плавательный бассейн в Жедевке (Тамбовская область), физкультурно-оздоровительные комплексы в Сычевке (Смоленская область) и в Орле, крытый футбольный манеж в Рязани, ледовый дворец в селении Хрущевка Липецкой области, легкоатлетический манеж в Нижнем Новгороде, а также лыжероллерная трасса в деревне Шилово Пермского края, которая открылась в рамках.
Для трассы предусмотрено строительство стартовой площадки и новых участков трассы длиной 1400, 1100 и 500 метров.