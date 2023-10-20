Журова оценила реакцию МОК на слова Путина об этнической дискриминации россиян
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на слова президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации касательно допуска российских спортсменов в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией.
Ранее в МОК отвергли обвинения Путина, заявив, что "участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана".
Парламентарий назвала подобную реакцию МОК ожидаемой.
Я давно отмечала, что в МОК "зацепятся" за процедурные вопросы. Они скажут, что с теперь с юридической точки зрения Олимпийский комитет России территориально не тот, каким он был в тот момент, когда становился членом организации. Мол, мы его не принимаем в новых границах и имеем на это право. И это с точки зрения МОК как организации, в которую входят национальные олимпийские комитеты, правда. Но дальше есть Олимпийская хартия, где прописано, что Олимпийские игры - это соревнования спортсменов, а не стран. И в этот момент получается, что Олимпийская хартия нарушается по отношению к россиянам и белорусам. Ведь все остальные спортсмены участвуют от стран, и только нашим предлагается участвовать в нейтральном статусе. Все это похоже на волейбол, когда мяч перекидывают с одной стороны на другую. И мы, и они видим ситуацию по-своему.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Журова выразила мнение, что до окончания СВО отношение МОК к спортсменам из России не изменится.
"Надо понимать, что до окончания СВО и подписания мирного соглашения с Украиной на наших условиях мы вряд ли будем участвовать в Олимпиаде и других международных соревнованиях", — сказала собеседница Рамблера.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире "Матч ТВ" ранее заявил, что пока нет смысла прогнозировать, сколько представителей России могут поехать на Игры 2024.