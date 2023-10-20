Журова оценила реакцию МОК на слова Путина об этнической дискриминации россиян

Я давно отмечала, что в МОК "зацепятся" за процедурные вопросы. Они скажут, что с теперь с юридической точки зрения Олимпийский комитет России территориально не тот, каким он был в тот момент, когда становился членом организации. Мол, мы его не принимаем в новых границах и имеем на это право. И это с точки зрения МОК как организации, в которую входят национальные олимпийские комитеты, правда. Но дальше есть Олимпийская хартия, где прописано, что Олимпийские игры - это соревнования спортсменов, а не стран. И в этот момент получается, что Олимпийская хартия нарушается по отношению к россиянам и белорусам. Ведь все остальные спортсмены участвуют от стран, и только нашим предлагается участвовать в нейтральном статусе. Все это похоже на волейбол, когда мяч перекидывают с одной стороны на другую. И мы, и они видим ситуацию по-своему.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ