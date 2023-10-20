Тарасова оценила слова Путина об участии россиян в ОИ в нейтральном статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова президента России Владимира Путина об участии россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что президент говорил абсолютно правильно, предложив спортсменам самостоятельно решать, ехать им на Олимпиаду или нет.

«Они всю жизнь готовились к этим стартам. Если они готовы ехать и побеждать, надо это делать», — подчеркнула специалист.

Ранее Путин заявил, что российские спортсмены должны самостоятельно принять решение об участии в Олимпиаде в 2024 году.

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации», — отметил глава государства.

При этом он назвал отстранение отечественных спортсменов этнической дискриминацией.