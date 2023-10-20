В РУСАДА собираются рассмотреть вопрос тестирования иностранцев во время Игр БРИКС и «Игр дружбы»
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на данный момент может тестировать только российских спортсменов, вопрос антидопингового обеспечения таких соревнований как Игры БРИКС и всемирные «Игры дружбы» с участием иностранцев необходимо рассмотреть отдельно, заявила «Матч ТВ» генеральный директор агентства Вероника Логинова.
«Игры дружбы» 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
— Я считаю, что на всех крупных международных соревнованиях, которые проводятся у нас в стране в следующем году, должен быть обеспечен допинг контроль в полной мере. Нужно продумать антидопинговые правила под каждое мероприятие, а организаторы должны заранее продумать процесс контроля. Кроме того, как вы помните, РУСАДА в рамках текущего бюджета, может тестировать только российских спортсменов на территории РФ. Вопрос возможности тестировать иностранцев, которые собираются сюда приехать, необходимо рассматривать отдельно. В противном случае мы сможем тестировать только россиян. Но, я думаю, этот вопрос будет проработан. Первичные консультации уже прошли, так что наша инициатива даже не понадобится, — сказала Логинова корреспонденту «Матч ТВ».
В РУСАДА собираются рассмотреть вопрос тестирования иностранцев во время Игр БРИКС и «Игр дружбы»
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