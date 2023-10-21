Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске

"Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран", - сказал Матыцин.



"Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора. Мы проводили и Европейские игры, и чемпионат мира по хоккею. Готовы выступить соорганизаторами этих игр", - подчеркнул заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля.