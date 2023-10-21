В Минспорта и Госдуме захотели ограничить выезд талантливых спортсменов за рубеж

Министерство спорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. Об такое решении Олег Матыцин .

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил глава государства.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.