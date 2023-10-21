Актер Карпов заявил, что Костомаров не переносит жалость

Актер Алексей Карпов рассказал в интервью «Спорт-Экспресс», что постоянно общается с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

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По его словам, люди при встрече с Костомаровым, перенесшим ряд тяжелых операций, нередко испытывают чувства неловкости, стыда, боятся его потревожить.

Вместе с тем, заметил Карпов, Роман не любит, когда к нему относятся с жалостью, он такое отношение «на дух не переносит».

По его мнению, слово «жалость» не относится к Костомарову. Для описания его характера, жизненных принципов, подходят такие слова как «доброта» и «сила».