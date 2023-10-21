В Италии избили сербских болельщиков
В Италии неизвестные злоумышленники избили четверых болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Молодые люди были госпитализированы в одну из клиник Болоньи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Инцидент произошел в субботу, 21 октября, после матча «Виртуса» и «Звезды», в котором сербы проиграли со счетом 79:85.
В пресс-службе отметили, что болельщики отправились на матч по своей инициативе, клуб не занимался организацией выезда.
В настоящее время пострадавшие фанаты выписаны из клиники. Клуб находится в контакте с их семьями, пояснили в «Звезде».
Ранее сообщалось, что в Брюсселе неизвестный мужчина обстрелял шведских болельщиков. Два человека погибли.
Рамблер: главные новости