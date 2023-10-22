Мошенники выманили у чемпионки мира 700 тыс. рублей

Мошенники выманили у 25-летней спортсменки Анны Шкурдай, чемпионки мира по синхронному катанию на коньках, 700 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

© Соцсети

По данным канала, жулики создали в Telegram чат, в котором предлагали пользователям выполнять небольшие платные задания.

Фигуристка решила попробовать «ради развлечения». Менеджер чата предложил ей выполнить цепочку заданий, связанных с бронированием отелей. Первые выполненные квесты принесли Анне несколько тысяч рублей прибыли.

В дальнейшем задания стали сложнее, а суммы - значительнее. При этом деньги возвращались на карту, но с большой комиссией. В конечном итоге злоумышленники упрекнули девушку в нарушении сроков выполнения задач и сообщили о провале миссии в целом.

Общие потери фигуристки достигли 700 тыс. рублей. Анна написала заявление в полицию. Ведется розыск мошенников.

В активе Шкурдай — три победы на чемпионатах мира по синхронному катанию на коньках. Кроме того, она — многократная чемпионка России, Всероссийских и международных соревнований под эгидой ISU.