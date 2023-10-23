Гимнастки Аверины рассказали об учебе в МГИМО

«Мы проходили переподготовку, получали дополнительное образование. Это было что-то новое и необычное для нас, мы рады, что нам удалось там учиться. Нам это предложила Ирина Александровна Винер, и мы сразу же согласились. Мы посещали занятия очно, и это было непросто, так как мы действующие спортсмены и мы всегда учились экстерном, для нас было непривычно с утра до вечера слушать лекции, но мы старались впитывать всю информацию, у нас многое в памяти отложилось», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.