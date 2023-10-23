Глава ОКР выступил против коммерциализации спорта

Глава ОКР Станислав Поздняков выступил против коммерциализации спорта.

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– В своем выступлении на пленарном заседании в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми вы выразили уверенность, что нас допустят до летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. На чем основан этот тезис?

– Он основан на том, что олимпийские ценности носят универсальный характер. Рано или поздно они будут развиваться в том русле, о котором мечтал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Это первая сторона.

Вторая: мы в общем сейчас видим, что коммерциализация спорта, в том числе и олимпийского движения, приводит к давлению, которое оказывается на Международный олимпийский комитет (МОК) со стороны наших оппонентов по политическим мотивам. Конечно, это плохо.

Но я уверен, что, в общем, любой саморегулирующийся организм, которым является в том числе международное олимпийское движение, выйдет из этого тупика. И, собственно говоря, я думаю, что ждать этого осталось недолго.

– А как это произойдет? Коммерциализация, о которой вы говорите, вряд ли исчезнет в ближайшие два-три года.

– Вы знаете, на самом деле любые сложности, любые проблемы, которые возникают, всегда дают возможность организациям самосовершенствоваться и искать механизмы избавления от этих болезней.