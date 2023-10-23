Сальников сравнил санкции к российским спортсменам с театром абсурда

«Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались.



Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже – шучу, – шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск», – Сальникова «СЭ».