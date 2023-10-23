В оргкомитете отреагировали на информацию, что Минск примет «Игры дружбы»
Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы 2024 Алексей Сорокин заявил «Матч ТВ», что ему ничего не известно о предложении проводить часть соревнований в Белоруссии.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми сообщил, что столице Белоруссии Минску предложено стать городом организатором «Игр дружбы» 2024 года наряду с Москвой и Екатеринбургом.
— Оргкомитету об этом ничего не известно. Если такие дискуссии и были, то без нашего участия. Мы продолжаем готовить «Игры дружбы» в двух городах — Москве и Екатеринбурге, — сказал Сорокин «Матч ТВ».
Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.