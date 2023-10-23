Роднина отреагировала на уход из жизни Анфисы Резцовой

Роднина назвала уход из жизни Анфисы Резцовой большой утратой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сказала «Матч ТВ», что считает большой утратой уход из жизни трехкратной победительницы Игр по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.
Резцова скончалась в четверг, 19 октября, в возрасте 58 лет.
— Мы были знакомы с Анфисой (Резцовой). В первую очередь как спортсмены, после мы делали совместную программу на радио. Мой избирательный округ — Химки, а Анфиса жила там и была депутатом муниципального собрания Химок, стадион у нее находился там же. Так что точек пересечения было много. Очень обидно, она у нас была единственная олимпийская чемпионка в двух разных видах спорта. Анфиса вела свои соревнования, много занималась с молодежью, никогда не останавливалась на достигнутом. Да и дочки у нее продолжают заниматься спортом. Поэтому, конечно, это очень большая утрата, — сказала Роднина «Матч ТВ».
Резцова выигрывала золото и серебро в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпийских играх 1988, одержала три победы на чемпионатах мира и дважды стала серебряным призером. В биатлоне спортсменка выигрывала золото на Играх 1992 и Играх 1994, бронзу ОИ 1992, а также становилась серебряным призером мирового первенства.