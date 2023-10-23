Роднина отреагировала на уход из жизни Анфисы Резцовой

— Мы были знакомы с Анфисой (Резцовой). В первую очередь как спортсмены, после мы делали совместную программу на радио. Мой избирательный округ — Химки, а Анфиса жила там и была депутатом муниципального собрания Химок, стадион у нее находился там же. Так что точек пересечения было много. Очень обидно, она у нас была единственная олимпийская чемпионка в двух разных видах спорта. Анфиса вела свои соревнования, много занималась с молодежью, никогда не останавливалась на достигнутом. Да и дочки у нее продолжают заниматься спортом. Поэтому, конечно, это очень большая утрата, — сказала Роднина «Матч ТВ».