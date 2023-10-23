Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко из совместной фотографии

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила на своей странице в социальной сети фотографию с открытия ресторана в итальянском стиле Casadonna в Майами (США), мероприятия, которое посетило огромное количество звёзд спорта и шоу-бизнеса. Внимание пользователей соцсети привлёк факт того, что на фотографии Уильямс обрезала стоявшую с краю первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

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Ранее фотографию с подписью «Что за ночь!», на которой изображены Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Давид Грутман и Арина Соболенко, белорусская теннисистка выложила на своей странице в социальной сети, отметив на ней американку.

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