Хабиб с сарказмом ответил на отстранение футболиста из-за Палестины

Аталь ранее выложил видео в Instagram в поддержку Палестины, но позже удалил пост. Также защитник до этого выкладывал в соцсеть свои фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины, но спустя время удалил их. Позже Аталь извинился за публикацию видео. Клуб отстранил игрока от матчей и тренировок.