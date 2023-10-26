СМИ: У Василия Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем

У спортивного комментатора диагностировали атеросклероз. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Вес журналиста составляет уже свыше 200 килограммов. Специалисты призвали Уткина экстренно сесть на диету и начать худеть. Проблемы с лишним весом привели к осложнению сердечно-сосудистой системы комментатора.

По данным Mash, врачи диагностировали у него повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Уткин на протяжении долгого времени не появлялся на публичных мероприятиях. Поэтому его недавний визит на матч Медиалиги в Волгограде стал шокирующим для большинства. Люди сразу начали обвинять журналиста в том, что он себя запустил. В свою очередь телеведущий Дмитрий Губерниев разозлился из-за подобных нападок и заявил, что все хейтеры «больные», а его коллега здоров.

Фанаты Уткина сразу же забили тревогу и посоветовали ему срочно обратиться к специалистам, ведь подобное состояние может довести до плачевного исхода.