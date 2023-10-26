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Василий Уткин: «Здоровье оставляет желать лучшего, но атеросклероза у меня нет, это кликбейт. Мне предстоит очередное похудение»

Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья.

Уткин прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем
© Sports.ru

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте.

Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – заявил руководитель «Эгриси».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у Уткина диагностирован атеросклероз и осложнения сердечно-сосудистой системы и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

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