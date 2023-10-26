Уткин прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем

Василий Уткин: «Здоровье оставляет желать лучшего, но атеросклероза у меня нет, это кликбейт. Мне предстоит очередное похудение»
Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья.
«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте.
Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – заявил руководитель «Эгриси».
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у Уткина диагностирован атеросклероз и осложнения сердечно-сосудистой системы и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.
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