«Не могу без кача»: Костомаров показал новую тренировку

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале выложил видео с тренировки в тренажерном зале.

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«Не могу без кача, голова отдыхает в это время. Жмем дальше», — написал Костомаров.

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В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.