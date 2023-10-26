Уткин прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем

Российский комментатор Василий Уткин опроверг информацию о наличии у него атеросклероза.

Журналист признал, что его здоровье действительно «оставляет желать лучшего», однако никакого атеросклероза у него нет, и даже «не видно на горизонте» подобного диагноза. По его словам, подобная информация представляет собой «чистый кликбейт и обычную неправду».

Уткин подчеркнул в своем Telegram-канале, что он на регулярной основе проходит диагностику сердца. У комментатора имеется механическое повреждение ноги, лечением которого он занимается, и лишний вес. По словам Уткина, ему предстоит «очередное похудение».

Уткин на протяжении долгого времени не появлялся на публичных мероприятиях. Поэтому его недавний визит на матч Медиалиги в Волгограде стал шокирующим для большинства. Люди сразу начали обвинять журналиста в том, что он себя запустил. В свою очередь телеведущий Дмитрий Губерниев разозлился из-за подобных нападок и заявил, что все хейтеры «больные», а его коллега здоров.